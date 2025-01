Megújul a 168 Óra

Néhány hónapon belül közös székháza lesz a Klubrádiónak és a 168 Óra című hetilapnak, és így megvalósulhat közös hírszerkesztőségük terve is. Egyebek között ezt jelentette be a 168 Óra új főszerkesztője, aki arról is beszélt, hogy a jövő héttel tartalmilag és oldalszámban is bővebb lapot kapnak az olvasók.