Ég és föld egy zöldségközösségben összeér

Magyarnándorban, egy alig ezerlelkes nógrádi faluban működik az Ég és Föld Szociális Ökokert, ahol nemcsak fenntartható biozöldség-termesztés folyik, de a nyugati szociális farmok mintájára egy értelmi akadályozottsággal élő munkatársat is foglalkoztatnak. Benyhe Bernát az édesapja által megvásárolt, egykor virágzó, majd sokáig parlagon heverő téesz földterületén alapította a gazdaságot, amely jelenleg hatvan családot lát el a legfrissebb szezonális zöldségekből, a paradicsomtól a pakchoyig, heti 6-7 vagy több kilónyival, ahogy a termés kiadja. Van még tér bővülésre: a zöldségközösségi tagokból – pályaelhagyó pedagógusként – környezettudatos és szociálisan érzékeny közösséget épít, összekötve a falut és a földet a fővárossal. Miközben a dúsan termő ágyásoktól a tisztviselőtelepi átadásig követtük a napi munkát, beszélgettünk Sanyival is, aki egy lakásotthonban él a szomszéd faluban. Úgy érzi, az ökokertben befogadták és megbecsülik, itt végre boldog, és büszke lehet kétkezi munkájának gyümölcsére.