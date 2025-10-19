Magyarnándorban, egy alig ezerlelkes nógrádi faluban működik az Ég és Föld Szociális Ökokert, ahol nemcsak fenntartható biozöldség-termesztés folyik, de a nyugati szociális farmok mintájára egy értelmi akadályozottsággal élő munkatársat is foglalkoztatnak. Benyhe Bernát az édesapja által megvásárolt, egykor virágzó, majd sokáig parlagon heverő téesz földterületén alapította a gazdaságot, amely jelenleg hatvan családot lát el a legfrissebb szezonális zöldségekből, a paradicsomtól a pakchoyig, heti 6-7 vagy több kilónyival, ahogy a termés kiadja. Van még tér bővülésre: a zöldségközösségi tagokból – pályaelhagyó pedagógusként – környezettudatos és szociálisan érzékeny közösséget épít, összekötve a falut és a földet a fővárossal. Miközben a dúsan termő ágyásoktól a tisztviselőtelepi átadásig követtük a napi munkát, beszélgettünk Sanyival is, aki egy lakásotthonban él a szomszéd faluban. Úgy érzi, az ökokertben befogadták és megbecsülik, itt végre boldog, és büszke lehet kétkezi munkájának gyümölcsére.
A hagyományos papírmerítés technikája nemcsak a művészi célokat szolgálja, de terápiás eszköz is lehet – a Budapest Esély rehabilitációs műhelyében például a pszichoszociális rendellenességgel élő-, illetve beilleszkedési nehézségekkel küzdő embereket segíti önkifejezésükben és mentális jólétük javításában. A budapesti Deák17 Galéria A papíron túl című kiállítása betekintést nyújt a műhely terápiás folyamataiba.
254 ezer embert érint a felülvizsgálati rendszer.
Noha vastag pulóverben dolgoznak és a minimálbérről álmodnak a megváltozott munkaképességűek a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületénél, mégsem panaszkodnak: itt senki nem lóg ki a sorból.
Még a parlamenti választások előtt egyszeri félmilliós kártérítést kaphatnak az érintettek. Mármint ha elfogadják ezt az összeget egy sokáig húzódó procedúra, illetve egy esetlegesen nagyobb kártérítés helyett.
A Nem Adom Fel Cafe & Bar volt az első, ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoztattak. Ma már melegkonyhát is visznek.
Ki emlékszik már arra az ígéretre Orbán Viktortól, hogy senkit nem hagynak az út szélén? Amúgy ha kibővítjük: senkit nem hagynak egyedül az út szélén, tán még igaz is lett, hiszen egyre többen vannak margóra szorítva, a tiltakozó hangok pedig legfeljebb csak cincogás a kormány dübörgő propagandája mellett. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 azért most megpróbálta legalább kicsit felerősíteni a cincogást.
Találd meg a helyed címmel először rendez a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését célzó állásbörzét a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) december 3-án Budapesten a Dürer Rendezvényházban.