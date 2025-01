Mel Gibson az angol értelmező szótárról

Izgalmas filmes vállalkozás van születőfélben. Farhad Safinia amerikai-iráni forgatókönyvíró élete első nagyjátékfilmjét rendezheti, The Professor and the Madman címmel. A készülő alkotás James Murray skót filológus, professzor történetéről szól, arról a férfiről, aki 1857-ben vágott bele az angol értelmezőszótár összeállításába, s éveken 1915-ös haláláig vezette annak szerkesztői bizottságot.