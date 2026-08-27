Gréczy Zsolt elment Horn Gyula már nem is hivatalos utcanévtáblájáért a Szoborparkba

Miután az intézmény közölte, hogy nem akar politikai akciók terepe lenni, a DK-s politikus lépett erre az útra. Bár a Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán már nincs elnevezve budapesti közterület az MSZP volt kormányfőjéről, a táblát az ellenzéki párt visszatenné.