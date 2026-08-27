Trabantok, régi reklámfilmek, bakelitlemezek és a Kádár-korszak hétköznapi tárgyai lepik el vasárnap a Memento Parkot. A Retró Nap arra is emlékeztethet, hogy ami ma kedélyes nosztalgiának látszik, egykor a várólisták, a korlátozott választék és az ellenőrzött kultúra mindennapi valósága volt.
Miután az intézmény közölte, hogy nem akar politikai akciók terepe lenni, a DK-s politikus lépett erre az útra. Bár a Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán már nincs elnevezve budapesti közterület az MSZP volt kormányfőjéről, a táblát az ellenzéki párt visszatenné.
A Szoborpark nem politikai akcióterület – jelezte a nagytétényi intézmény Novák Elődnek és társainak, hogy hiába fáradtak oda a korábbi Horn Gyula sétány utcanévtáblájával.
Magyarországról két helyszín szerepelt a 11-es listán: a miskolci Herman Ottó Múzeum épülete és a budapesti Memento Park.