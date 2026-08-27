Hiánygazdaság Skála Kópéval a Memento Parkban

képzőművészet;történelem;zene;Memento Szoborpark;

2026-08-27 19:24:00 CEST

Trabantok, régi reklámfilmek, bakelitlemezek és a Kádár-korszak hétköznapi tárgyai lepik el vasárnap a Memento Parkot. A Retró Nap arra is emlékeztethet, hogy ami ma kedélyes nosztalgiának látszik, egykor a várólisták, a korlátozott választék és az ellenőrzött kultúra mindennapi valósága volt.

A szocializmus hétköznapjait idézik fel augusztus 30-án a Memento Park Retró Napján. A Szoborpark előtti Tanú téren szocialista autók, bakelitlemezek, régi használati tárgyak és reklámfilmek idézik meg azt a korszakot, amelyről a park monumentális köztéri szobrai egészen más nézőpontból beszélnek.

Délelőtt tíz órakor „KGST piac” nyílik: a garázsvásáron egyebek mellett Kiváló dolgozó kitüntetések, Bambi üdítős palackok és más, mára gyűjtői darabbá vált tárgyak cserélhetnek gazdát. Ugyanekkor kezdődik a szocialista autók találkozója is, amelyen Trabantok és más keleti járművek sorakoznak fel a Sztálin-csizmák előtti téren. Az autók délben a Memento Park körül is felvonulnak.

A legfiatalabb látogatókat „Ki tud többet a nagyi gyerekkoráról?” címmel várja vetélkedő. A kérdésekből kiderülhet, mi került többe, a kifli vagy a villamosjegy, mennyi ideig kellett várni egy telefonvonal bekötésére, és mekkora összeget válthatott át külföldi utazás előtt egy magyar állampolgár. A játék így a mára nehezen elképzelhető korlátozásokat és a hiánygazdaság működését is közelebb hozhatja a gyerekekhez.

Délután egy és három órakor magyar és angol nyelvű rendhagyó tárlatvezetés indul a Szoborparkban. Az „Osztapenko lépést vált” című séta nemcsak a park történetét és koncepcióját mutatja be, hanem a szobrok későbbi filmes és kulturális utóéletét is: egyebek mellett arra keresi a választ, találkozott-e James Bond vagy Bruce Willis a park Leninjével, és melyik alkotás töltött tízszer annyi időt jelenlegi helyén, mint eredeti környezetében.

A „Kívánságműsor kettőtől ötig” a korszak zenéjét veszi elő bakelitlemezekről. A válogatás felidézi a jobb munkateljesítményre buzdító mozgalmi dalokat, valamint azt is, hogyan próbálta az állami kultúrpolitika feltartóztatni vagy megszelídíteni a rock and rollt, a pol-beatet és később a punkot.

A nap egyik legérdekesebb programja este hat órakor kezdődik. Az „Én vagyok a Skála Kópé” című összeállítás a hiánygazdaság reklámfilmjeiből válogat. Ezeknek az alkotásoknak olykor olyan árukat kellett vonzóvá tenniük, amelyeket a vásárlók alig vagy egyáltalán nem találhattak meg az üzletekben. A bontott csirke, a Müszi és a Skála Kópé reklámjai ma már egyszerre hatnak kordokumentumként, médiatörténeti különlegességként és a kollektív emlékezetből előhívott humorforrásként.

A rendezvény előestéjén, augusztus 29-én a szocializmus különleges bűnügyeit idézik fel borkóstolóval összekapcsolt beszélgetésen. A vasárnapi szabadtéri programok ingyenesen látogathatók, a Szoborparkba kedvezményes árú belépőjegyet válthatnak az érdeklődők.