Orbán jelenléte kínos volt tegnap a párizsi menetben

A párizsi terrorellenes menetről tudósítanak a Klubrádió által szemlézett külföldi lapok. A Le Monde szóvá teszi, hogy a terrorellenes menetben voltak olyan külföldi vezetők is, akiknek országa kevéssé a sajtó- és szólásszabadság tiszteletéről ismert. A Libération is kiemelte: a menetben több olyan politikus volt, akinek az országában aligha lenne esélye az megjelenésre egy olyan folyóiratnak, mint a Charlie Hebdo. A párizsi Metro pedig már a címében úgy fogalmaz: Orbán jelenléte, ahogy a gaboni elnöké és az orosz külügyminiszteré is, kissé kínos a köztársaságpárti tüntetés számára.