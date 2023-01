nepszava.hu;

2023-01-28 15:20:00

Ezres tüntetéssé duzzadt Debrecen főterén az akkumulátorgyár ellen tiltakozó mikepércsi menet

Sokan csatlakoztak a szombati tiltakozáshoz, amelyet az ország már működő, épülő vagy még csak tervezett veszélyes üzeme ellen is tartottak. Több akció várható még, de a mikepércsiek és a debreceniek fő követelése, hogy legyen népszavazás.

Több százan indultak Mikepércsről szombat délelőtt a kínai CATL vállalat debreceni akkumulátorgyára elleni tiltakozó menet részeként, hogy gyalogosan, békésen, de határozottan fejezzék ki követeléseiket a településüket, Debrecen városát, sőt az országot irányító vezetők, politikusok számra, hogy nem kérnek az akkumulátorgyárból – derült ki a hvg.hu mikepércsi tudósításából. Debrecben, a cívisváros főterén, a református nagytemplom mellett már ezresre duzzadt tüntetés, amelyet a Mérce élőben közvetített a Facebookon.

A mikepércsi tömeg természetesen elhaladt a leendő gyárterület mellett is, az úton közlekedő autósok gyakran dudaszóval fejezték ki a szolidaritásukat. Debrecenben a menet és a hajdúsági megyeszékhelyen hozzájuk csatlakozók transzparensekre írták a legfontosabb követeléseiket:

Kiderült, sokan csatlakoztak a tiltakozáshoz máshonnan is, a felszólalók sorolták is Göd, Fót, Iváncsa, Szombathely nevét, illetve felolvasták a győrszentivániak levelét is, akik hasonló elszántsággal akarnak küzdeni, a környezetükért, a víz, a növényzet, a természet megőrzéséért. Voltak felszólalók, akik egy már működő akkumulátorgyár közvetlen környezetéből érkeztek, és mint kiemelték, eleinte őket is azzal nyugtatták, hogy nem lesz semmilyen káros hatása az üzem tevékenységének, azóta a gödiek szenvednek a környezetszennyezéstől, a zajtól, a bűztől. Szerintük fontos, hogy Magyarország egyre több nagyvárosában és kistelepülésén ébrednek rá az emberek, hogy milyen káros a környezetre egy ilyen akkumulátorgyár, amiről mindeddig hazudtak és hazudnak ma is az illetékesek. Visszhangzott Debrecen főtere a helyiek akaratától:

Többen azt is skandálták, hogy a „Haza nem eladó!”, és felháborodtak azon az összesített adaton, hogy Magyarország csaknem 93 ezer négyzetkilométerére 20 akkumulátorgyárat akar telepíteni a hatalom.

Arról lapunk is beszámolt korábban, hogy a debreceni botrányos közmeghallgatások nyomán az LMP közölte, hogy országos népszavazást kezdeményeznek, hogy csak ott épüljön akkumulátorgyár, ahol a lakosság beleegyezik, míg a Momentum a helyi referendumot szorgalmazta, a szónokok azonban egyértelművé tették, hogy ők semmiféle pártpolitikát nem akarnak maguk között látni, ők valóban a családokért a jövőért küzdenek.