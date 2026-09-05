Az emberi jelenlét lett az igazi luxus

M.I. a helyzet? – Magyarország a mesterséges intelligencia korában címmel szervezett évadnyitó konferenciát a Republikon Intézet, ahol arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lesz a mesterséges intelligencia egy félelmetes szörny helyett valami olyan, ami valóban segíti, jobbá teszi az életünket. Az előadásokat – egyelőre – természetes intelligenciák tartották, és a humornak ugyanúgy helye volt, mint az elkeserítő helyzetértékelésnek.