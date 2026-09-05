M.I. a helyzet? – Magyarország a mesterséges intelligencia korában címmel szervezett évadnyitó konferenciát a Republikon Intézet, ahol arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lesz a mesterséges intelligencia egy félelmetes szörny helyett valami olyan, ami valóban segíti, jobbá teszi az életünket. Az előadásokat – egyelőre – természetes intelligenciák tartották, és a humornak ugyanúgy helye volt, mint az elkeserítő helyzetértékelésnek.
Sokan voltak. Nagyon.
Ki számít ma okosnak? Milyen tudást kell átadnunk a fiataloknak? Milyen irányba fejlődik az ember? Miért vált egyre fontosabbá a konvertálható tudás? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszegetett Mérő László a futureBIZ konferencián.
Az amerikai nagykövet szerint ha a fia 30 másodperc alatt ki tudja rakni a Rubik-kockát, akkor bizonyosan az Egyesült Államok és Magyarország problémáit is meg lehet oldani.
Mérő László szerint a valóság csak nagyon ritkán rombolja le a politikai látványvilágot.