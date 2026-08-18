Az egész napos ünnepi műsorfolyamot Mészáros Antónia és Bősze Ádám vezeti majd. A közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett törekszik a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is.
Így lettem címmel indít podcast és videósorozatot az UNICEF Magyarország. A beszélgetéseket a szervezetet vezető Mészáros Antónia készítette. A kérdezőt kérdeztük.
Mészáros Antónia az Egyenes beszéd adásának végén jelentette be, hogy hétfőn vezette utoljára a műsort. A tévés elmondta, hogy nem csak az ATV-től, de a médiából is távozik.
Napjainkban az ATV egyik "zászlós hajója", az Egyenes beszéd már nem ugyanaz a műsor, mint korábban, Kálmán Olga vezetésével volt. A Hír TV-hez távozott műsorvezető helyébe lépett Mészáros Antónia és Rónai Egon azonban arra is ügyel, hogy az alapokat, amit a nézők megszoktak és szeretnek, ne változtassák meg. Mint mondják, igyekeznek egy kicsit jobban csinálni, a saját egyéniségükre szabva. A párosinterjúban azt is leszögezték, nincs velük szemben semmiféle politikai elvárás, a tartalomba senki nem szól bele elfogadhatatlan módon.
Szülési szabadságra megy az ATV műsorvezetője. Mészáros Antónia tegnap a Szabad szemmel című műsorban jelentette be, egy ideig nem lesz képernyőn: