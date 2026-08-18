Itt a hivatalos bejelentés, augusztus 20-án indul a függetlennek szánt új magyarországi közmédia híradója

híradó;augusztus 20.;közmédia;Mészáros Antónia;indulás;Bősze Ádám;

2026-08-18 20:30:00 CEST

Az egész napos ünnepi műsorfolyamot Mészáros Antónia és Bősze Ádám vezeti majd. A közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett törekszik a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is.

Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz a műsorvezetője annak az egész napos ünnepi közvetítésnek, amelyet az M1 indít el augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén – derül ki abból a kedd este írt közleményből, amelyet a Duna Médiaszolgáltató Zrt. sajtó- és marketingirodája küldött el lapunknak is. E szerint a közmédia történetében aznap új fejezet kezdődik egy „független és hiteles” híradóval is.

Az egész napos műsorfolyam vendégei között – hangzik a közlemény – a magyar közéleti, kulturális és tudományos élet meghatározó személyiségek is feltűnnek majd. A közmédia stábjai ott lesznek az összes fontos ünnepi rendezvényen, valamint a vidéki, határon túli és külföldi magyarság eseményein is. A hagyományoknak megfelelően a közmédia élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást és az azt követő légiparádét, a Debreceni Virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást.

A közlemény szerint Mészáros Antónia és Bősze Ádám visszatérése csak szimbolikus, egy napra szól, de azt jelzi, hogy a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.

Mint ismert, a a Tisza-kormány még július 7-én állította le a közmédia hírszolgáltatását és függesztette fel az M1 és a Kossuth rádió működését. „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!” – jelent meg a felirat akkor a képernyőkön. A műsor aztán az 1956-os forradalom tiszteletére 19:56-kor indult újra Bacsó Péter klasszikusával, A tanúval, a nézők a továbbiakban is régi, klasszikus filmeket nézhettek a híradók és politikai műsorok helyett.