Változást várnak a mezőgazdaságban

Jelentős változtatások nélkül a magyar agrárágazat végleg lemarad még a régió országaihoz képest is - állították a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) vezetői. Szerintük a földtörvény nem maradhat a jelenlegi formájában, az új kormányzatnak mindenképpen felül kell vizsgálnia a jogszabályt. A szövetség az összes, a választásokon induló pártnak elküldte javaslatait.