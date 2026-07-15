A parlament oldalán elérhető, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakítását célzó törvénytervezet szerint egyebek mellett az agrárminiszter gyakorolná a kamara törvényességi felügyeletét. Az elképzelés további módosításokat is előrevetít a NAK működésében, ám egyes érdekképviseletek szerint ez édeskevés.
A MOSZ szerint a Kamara megalakulásától kezdve nyíltan és egyértelműen politikai elköteleződést vállalt, feladva a köztestületektől elvárt függetlenséget.
Az elmúlt két hét esőzései és hűvösebb időjárása legalább a krízist megszüntették a növénytermesztésben, az aszályhelyzet azonban maradt, a földekre nem tudjuk eljuttatni a vizet. Ennek fő okát pedig 2010 utáni első döntésekben kell keresni - mondta Koncz Máté, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) elnöke.
Jelentős változtatások nélkül a magyar agrárágazat végleg lemarad még a régió országaihoz képest is - állították a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) vezetői. Szerintük a földtörvény nem maradhat a jelenlegi formájában, az új kormányzatnak mindenképpen felül kell vizsgálnia a jogszabályt. A szövetség az összes, a választásokon induló pártnak elküldte javaslatait.