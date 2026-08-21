Az Egyesült Államokba készül látogatni Mihajlo Fedorov nemrég leváltott ukrán védelmi miniszter – mondták el a Kyiv Independentnek az ügyet ismerő amerikai és ukrán források. Közben utódja, kinevezésének parlamenti jóváhagyása kapcsán, borúlátóan értékelte a hadi helyzetet, de közölte, folytatja Fedorov reformterveinek megvalósítását.
Kevesebb mint két hónappal beiktatása után négy poszton is változik a Sorin Grindeanu vezette bukaresti kormány - közölte egybehangzóan több román hírforrás a szociálliberális kormánykoalíció szerdai üléséről kiszivárgott információkra hivatkozva.