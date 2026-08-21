Amerikai látogatást tervez a parlamenti választást sürgető volt ukrán védelmi miniszter

Ukrajna;Egyesült Államok;hadsereg;reformok;látogatás;belpolitikai válság;SpaceX;Elon Musk;minisztercserék;Starlink;orosz-ukrán háború;Mihajlo Fedorov;

2026-08-21 05:00:00 CEST

Az Egyesült Államokba készül látogatni Mihajlo Fedorov nemrég leváltott ukrán védelmi miniszter – mondták el a Kyiv Independentnek az ügyet ismerő amerikai és ukrán források. Közben utódja, kinevezésének parlamenti jóváhagyása kapcsán, borúlátóan értékelte a hadi helyzetet, de közölte, folytatja Fedorov reformterveinek megvalósítását.

Fedorov amerikai látogatására olyankor kerülne sor – írta csütörtökön a független ukrán hírportál –, amikor a népszerű volt miniszter Ukrajna politikai rendszerének egyik legnyíltabb bírálójává vált, s két napja azt sürgette, hogy a háború ellenére is tartsanak választásokat. Fedorov szerint nem szabad megengedni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök döntsön az ukrán demokráciáról. Egyúttal bírálta a kijevi vezetést a korrupció és a háborús költségekkel való elszámolás hiánya miatt.

Egyelőre nem világos, Fedorov kivel akar találkozni az USA-ban, a lap mindazonáltal tényként kezeli, hogy továbbra is közeli kapcsolatot tart fenn Elon Muskkal, a SpaceX óriáscég vezetőjével a Starlink-terminálok orosz területen lévő ballisztikus rakétarendszerek elleni felhasználása ügyében.

Az útra akár már a jövő héten sor kerülhet – mondta az egyik forrás. Fedorov azonban nem válaszolt a lap kommentárt kérő megkeresésére, az elnöki hivatal pedig nem tudott ilyen tervekről.

Januári védelmi miniszteri kinevezése óta Fedorov Ukrajna egyik legnépszerűbb kormányzati szereplője lett, miután felügyelete alatt fontos reformok kezdődtek a fegyveres erők megerősítésére. Miután kezdeményezései sok ukrán támogatását elnyerték, július közepi leváltását a közvélemény jelentős része megdöbbenéssel fogadta.

Eltávolítására Volodimir Zelenszkij elnök egyszer sem adott részletes magyarázatot, ehelyett Fedorov és a hadsereg volt főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij közti kezelhetetlen konfliktusra hivatkozott. Zelenszkij utóbb „az ukrán technológiai ágazat megerősítését szolgáló, magas kormányzati pozíciót ajánlott fel neki”, amelyet miniszterelnök-helyettesként tölthetett volna be, de a tüntetők kitartó támogatását élvező Fedorov ezt visszautasította, és csak a korábbi posztjára lett volna hajlandó visszatérni, mondván, hogy csak az adna kellő hatalmat megkezdett reformjai végrehajtásához.

A tárcát eddig ügyvivőként vezető Jevhen Hmarát (az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt megbízott vezetőjét) az elnök hivatalosan csak kedden jelölte védelmi miniszternek, amit a parlament másnap meg is erősített.

Alig néhány órával Hmara jelölése után tette közzé Fedorov azt a videóüzenetét, amely „törvényes, biztonságos és megvalósítható mechanizmus” kialakítását sürgette ahhoz, hogy a folytatódó orosz agresszió ellenére is választásokat lehessen tartani az országban. – Ukrajnának be kell bizonyítania, hogy képes egyszerre háborút viselni és demokratikus állam maradni – tette hozzá.

Fedorov a kormányzat elszámoltathatóságáról is beszélt. Bírálta a háborús időkben tapasztalható korrupciót és bürokráciát, a hatékonyság hiányát, amely jelentősen befolyásolja Ukrajna harci képességét. Nyíltabb kommunikációra szólított fel, s leszögezte, hogy az emberek nem azt követelik, hogy az állam soha ne hibázzon, az igazsághoz azonban joguk van.

Csütörtöki kinevezése után tartott parlamenti beszédében Jevhen Hmara világossá tette, hogy folytatja elődje útját – a hadsereg technológiai fejlesztését. „Az agresszort csak katonai, technológiai és aszimmetrikus megoldásaink erejével lehet békére kényszeríteni” – mondta a védelmi tárca szerint.

Borúlátó helyzetértékelés

Hmara ugyanakkor figyelmeztetett, hírszerzési adatok szerint Oroszország új mozgósítási hullámra készül, ezért az orosz harci képességek megsemmisítésére szolgáló eszközök kiépítése kell legyen a védelmi erők egyik legfontosabb prioritása.

„Egy erős ellenség háborúzik ellenünk, amely a legkegyetlenebb és legtöbb kárt okozó hadviselési módszereket alkalmazza. Tudunk Oroszország következő lépéseiről, mozgósítási terveiről, valamint őszi és téli stratégiájáról” – jelentette ki Hmara.

Korábban az ukrán katonai hírszerzés (HUR) helyettes vezetője, Vadim Szkibickij vezérőrnagy az RBC-Ukrainának adott interjújában azt mondta, hogy Oroszország idén megpróbálhat offenzívát indítani Észak-Ukrajnában – ami Szumi, Csernyihiv és Kijev megyéket fenyegeti – de jelenleg nem rendelkezik az ehhez szükséges feltételekkel.

Három fő prioritás

Beszédében Hmara az előtte álló feladatok közül hármat emelt ki: „a stratégiai kezdeményezés megragadását a háború minden területén”, s ennek feltételeként a front és a minisztérium közti információcsere felgyorsítását.

Az új miniszter szerint a hadseregnek elegendő mennyiségben és időben kell megkapnia a szükséges fegyvereket, a beszerzést pedig átláthatóan, felesleges bürokráciától mentesen, a front és Ukrajna védelmének érdekében kell lebonyolítani.

Emellett Hmara prioritásként nevezte meg az „emberi tőkét, a katonák életét és egészségét”. „A technológiára azért van szükség, hogy az ukrán védő előnyben legyen, hogy minimalizálják az emberélet kockázatát” – tette hozzá.

Fedorov volt helyettese a tárcánál marad

Fedorov „örökségének” továbbvitelét segítheti, hogy volt helyettese, Msztiszlav Banyik folytathatja munkáját – jelentette csütörtökön a Szuszpilne. A közszolgálati médium értesülése szerint Hmara javasolni fogja, hogy a védelmi tárca eddigi csapatának magja maradjon a helyén. Ez különösen a beszerzési reformért felelősöket érinti a kormányzó Nép Szolgája párt RBC-Ukrajnának nyilatkozó forrásai szerint.

Márpedig Banyik irányította a minisztérium modernizációjának központi elemeit.

Míg korábban a minisztérium digitális termékeit – a katonai szolgálatot és a mozgósítást digitalizáló Army+ és Reserve+ alkalmazások fejlesztését – vezette, március végétől Fedorov helyetteseként ő felelt a védelmi-közbeszerzési reform végrehajtásáért.