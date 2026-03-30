Milliárdokat érő Moholy-Nagy képet kapott a Nemzeti Galéria

Történelmi léptékű adománnyal, Moholy-Nagy László Architektúra I/Konstrukció kék alapon című, több milliárd forint értékű festményével gyarapodott a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) gyűjteménye a New York-i The Salgo Trust for Education felajánlásának köszönhetően - írja az MTI. Péntektől megtekinthető a kép, mely a művész talán első konstruktivista munkája, és melynek hátulján egy lemeszelt dadaista alkotás is található.