Szórakozás helyett is térítenek

Létezik Magyarországon egy amerikai alapítású keresztény felekezet, amely egyetlen forintot sem fogad el az államtól, még az egyszázalékos adófelajánlásokat is elutasítja. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról van szó. Kevésbé szabatos, de ismertebb nevükön: a mormonokról. Az egyház misszionáriusainak szigorú, aszketizmusba hajló szabályoknak kell eleget tenniük.