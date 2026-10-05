Salem Dedović helyi mufti vallási rendeletet adott ki a kulturális központ munkálatai ellen, kötelező érvényt követelve a világi hatóságoktól. Ivan Vukoja igazgató szerint az elöljáró valótlan vádakkal állt elő, s ezzel a boszniai jogrendet is veszélyezteti.
Akár száz kilométer/órás sebességgel csapódtak a folyóba a vasárnapi hídugró verseny résztvevői a boszniai Mostarban.
A szerb-bosnyák háború alatt - 1993 novemberében - egy horvát tank lerombolta Mostar jelképét, amely később magyar segítséggel újjáépült és az UNESCO világörökség részévé vált.