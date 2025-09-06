A 46 éves helvéciai motoros autóval ütközött és vesztette életét.
A baleset zárt versenypályán történt, a rendőrség nem indított vizsgálatot az ügyben.
A 71 éves filmszínészt kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
Mató Gyula magyar bajnok, Eb bronzérmes párbajtőrvívó paralimpikon, és edző. Három paralimpián öltötte magára a válogatott mezét, Rióban egy tussal maradt le a középdöntőről. A parasportot egy véletlen folytán kezdte el, amikor a rehabilitációs intézetben találkozott későbbi ülőröplabda-edzőjével. Ekkor már túl volt három motorbaleseten. Az utolsót művégtaggal szenvedte el. Isten is kerekesszékbe teremtette-könyörögte. Túláradó életimádatával nem maradt más útja. Elmúlt az ép ember, de megszületett a sportoló. Olyan úton járt, ahol csak kevesen. Lebegett szétszakadt teste fölött, és a fóti templomtoronyban is a lét határán járt. A kaposvári gyerekek és dombóvári öttusázók nemcsak fegyelmet, összpontosítást és tusadást tanulhatnak tőle, hanem életigenlést is.
Az áldozat egy személyautóval ütközött Bátor és Bükkszék között. A gépkocsiban két ember utazott, őket a mentők látták el.
Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a 38 éves nőt, aki szerint jó ötlet volt ittasan motorra ültetni két gyerekét. Gyorsan kiderült, hogy tévedett.
A férfi felborult járművével, olyan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
A motoros lesodródott az úttestről és az árokba zuhant, életét már nem lehetett megmenteni.
Személyautó és motorkerékpár karambolozott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a motoros a kórházban meghalt - tájékoztatott Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense pénteken.
Balesetben meghalt egy motoros az M1-es autópályán, Győr közelében csütörtökön - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Motorbalesetben, 34 évesen életét vesztette Germaine Mason olimpiai ezüstérmes magasugró.
Vádemelési javaslattal zárult egy mosonmagyaróvári férfi ügye, aki figyelmetlenül kanyarodott autójával és személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okozott a 1401-es úton - írja a police.hu.
Egy motorkerékpáros és egy személyautó ütközött össze kedden reggel Kerekegyháza közelében, a balesetben a motoros meghalt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Halálos balesetet szenvedett egy motorkerékpáros Pécs határában szombaton - közölte a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.
Rékasi Károlynak tavaly nyáron volt a motorbalesete, amikor megsérült a lába, amin már több műtétet is elvégeztek az orvosok. A nyílt sebbe azonban bejuthatnak a kórokozók, és Rékasi sem kerülte el, hogy megfertőződjön az MRSA-val. Ez egy súlyos kórházi fertőzés, amit egy baktérium okoz - írja a Bors.
Motorbalesetben életét vesztette egy férfi Salgótarjánban szombatra virradó éjszaka - közölte honlapján a rendőrség.
Életveszélyesen megsérült egy 17 éves fiatal péntek éjjel, mikor segédmotor-kerékpárjával autóbusznak ütközött Kolontáron - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője szombaton.
Rékasi Károly megcsúszott, és megcsavarodott a balesetben eltört lába. Combcsontjában háromból két csavar eltört - írja a Bors.
Balesetben meghalt egy motoros szerda délután Debrecenben - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság szóvivője.
A motoros egy személygépkocsival ütközött szerda reggel Debrecenben - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Még mindig nem tudni, ki volt a hibás Rékasi Károly június 30-i súlyos motorbaleseténél - írja a Blikk.
Meghalt egy motoros, aki személyautóval ütközött szombaton Tamásinál. Az érintett útszakaszt lezárták - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhető, hogy túlélte motorbalesetét Rékasi Károly, de máris egy új motor beszerzésén fáradozik, miután az előző járgány totálkárosra tört az ütközés során - írja a Bors.
Három héttel motorbalesete után szombaton elhagyhatta a kórházat Rékasi Károly - közölte az RTL Klub a színművész családja kérésére. Heteken belül, a gipsz levétele után kezdhetik meg a színész rehabilitációját.
Pikali Gerda azt kérte a Jóban Rosszban stábjától, hogy szeptemberig ne terheljék - írja a Bors.
Lábra állt. Igaz, járókeret segítségével, gyógytornász felügyelete mellett, roppant fájdalmak közepette és hihetetlen erőfeszítéssel, de tipegve megtett pár apró lépést is - írja a Bors.
Ahogy már beszámoltunk róla, tegnap súlyos motorbalesetet szenvedett Rékasi Károly. A színészt lélegeztetőgépen tartják, a hírek szerint a medencéje és a törzse sérült meg, zúzódások borítják a testét és fejsérülése is van. A Borsnak megszólalt az az asszony, aki a mentők kiérkezéséig vigyázott a földön heverő Rékasira, a Blikknek pedig az autós nyilatkozott, aki elütötte a színészt. A színész állapotáról fél 3-kor látott napvilágot az első hivatalos közlemény a Barátok közt Facebook-oldalán.