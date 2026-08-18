Rossz hírét keltették, hatalmas sikere lett a kínai animációs filmnek

A mindössze két ember által készített Niu Lai első tíz napján alig talált nézőkre, majd a kezdetleges látványvilágát gúnyoló bejegyzések hatására lőtt ki a népszerűsége az interneten. A nézők immár azért váltanak rá jegyet, hogy saját szemükkel lássák, valóban olyan rossz-e, mint hírlik.