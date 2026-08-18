A mindössze két ember által készített Niu Lai első tíz napján alig talált nézőkre, majd a kezdetleges látványvilágát gúnyoló bejegyzések hatására lőtt ki a népszerűsége az interneten. A nézők immár azért váltanak rá jegyet, hogy saját szemükkel lássák, valóban olyan rossz-e, mint hírlik.
Gru 3 című animációs filmre váltottak a legtöbben jegyet a harmadik negyedévben - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteken saját adataira hivatkozva az MTI-vel.
Vasárnap esti becslések szerint jelentős - mintegy 150 millió dolláros - bevétellel nyitott első hetén az amerikai mozikban a Zsivány Egyes - Egy Star Wars történet.