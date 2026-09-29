Látássérült látogatók hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot, budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsett pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok is elismerést kaptak hétfőn a Szépművészeti Múzeumban, ahol megnyílt a Múzeumok Őszi Fesztiválja.
Kódextöredékek a könyvek borítójában.
Mintegy 1600 program várja az érdeklődőket országszerte 150 múzeumban szeptember 28. és november 15. között a tizedik Múzeumok Őszi Fesztiválján.