Roma diákok vezetik kortársaikat a holokauszt történetében

Látássérült látogatók hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot, budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsett pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok is elismerést kaptak hétfőn a Szépművészeti Múzeumban, ahol megnyílt a Múzeumok Őszi Fesztiválja.