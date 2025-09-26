„Sorstalan lett a Sorsok Háza” – Holokauszttúlélők ellenzik, hogy az MTK kapja meg az emlékhelyet

A Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete nyílt levélben fejtik ki, hogy a holokauszt nem zsidó ügy, hanem össznemzeti tragédia, és egy sportegyesület szerintük nem alkalmas az emlékhely működtetésére. Hiányolják az ingatlanátadást megelőző társadalmi egyeztetést is.