A Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete nyílt levélben fejtik ki, hogy a holokauszt nem zsidó ügy, hanem össznemzeti tragédia, és egy sportegyesület szerintük nem alkalmas az emlékhely működtetésére. Hiányolják az ingatlanátadást megelőző társadalmi egyeztetést is.
A magyar egyesület vészkorszakot túlélő tagjait felháborítja az ártatlanok halálát követelő háború.
Megdöbbenést keltett, hogy a volt kancelláriaminiszter virágot vitt az általa „igaz magyar hazafiként” méltatott Horthy Miklós sírjára.