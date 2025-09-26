„Sorstalan lett a Sorsok Háza” – Holokauszttúlélők ellenzik, hogy az MTK kapja meg az emlékhelyet

tiltakozás;nyílt levél;Sorsok Háza;Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete;holokauszt emlékhely;

2025-09-26

A Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete nyílt levélben fejtik ki, hogy a holokauszt nem zsidó ügy, hanem össznemzeti tragédia, és egy sportegyesület szerintük nem alkalmas az emlékhely működtetésére. Hiányolják az ingatlanátadást megelőző társadalmi egyeztetést is.

Váratlan és kellemetlen újévi „ajándékot” kaptak a koncentrációs táborokat, gettót, üldöztetést túlélők a magyar kormánytól: egy törvénytervezetet, miszerint a Sorsok Háza nem olyan szakmai fenntartóhoz kerül, amelynek vannak tapasztalatai egy holokauszt-emlékhely működtetésében, hanem egy sportegyesületnek, az MTK-nak adják, amely ezen a téren semmiféle referenciával nem rendelkezik – írja a kormánynak írt, lapunkhoz is eljuttatott levelében a Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete, ahogy fogalmaztak, a holokauszt túlélő tagjainak nevében.

– Mi, a holokauszt túlélői, mindannyian jól tudjuk, hogy a józsefvárosi pályaudvar a vészkorszakban milyen rettenetes szörnyűségek színhelye volt, és ennek tudatában méltánytalannak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a tervezett ingatlanátadást semmiféle társadalmi egyeztetés nem előzte meg, így sorstalan lesz a Sorsok Háza – szögezték le, Esterházy Pétert idézve: „Ami biztos a 21. században, hogy az utolsó túlélő is meghal. És a kérdés: el akarjuk-e felejteni a történeteket, mint egy rossz álmot (és ezzel minden szenvedést értelmetlennek és fölöslegesnek mondunk) vagy elfogadni akarjuk, mint az emberi történet, civilizáció nagy traumáját?”

Azt írták, hogy a holokauszt nem zsidó ügy, hanem össznemzeti tragédia, amelynek emlékezetét nemcsak a zsidóságnak, hanem az egész társadalomnak kell ápolnia és megőriznie. Azt gondolták ugyanis, hogy, lesz olyan emlékhely, amely figyelmeztet, bemutatja a történteket, szembenézésre ad alkalmat a magyar társadalomnak, és ezáltal a mi szenvedésünk nem lesz értelmetlen és fölösleges.

– Mi, magyar holokauszt-túlélők, szeretnénk felhívni a kormány figyelmét, hogy még igenis életben vagyunk, még igenis van véleményünk, és mint magyar állampolgároknak, van jogunk beleszólni a köz egészét érintő döntésekbe. És joguk van megszólalni azoknak a magyar zsidó szervezeteknek is, amelyek egyelőre még hallgatnak a botrányos ingatlanátadás ügyében. De reménykedünk abban: a minket, holokauszt-túlélőket is képviselő szervezetek és intézmények – és nem csak ők – nem veszik szó nélkül tudomásul a Sorsok Háza újbóli sorstalanságát – áll a Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete levelében.