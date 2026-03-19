Az űrből is látható volt a nádastűz Hortobágyon (fotó)

A meteorológiai radarok nem csak a csapadék bemérésére alkalmazhatók, hanem a nagyobb területre kiterjedő tüzeket is képesek detektálni - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A berendezések most azt a tüzet észlelték, ami 600 hektáron tombolt a Hortobágyon.