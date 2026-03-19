Ahhoz, hogy átminősítsék, és 24 órás mentőszolgálat működjön a városban, az Országos Mentőszolgálat szerint még mindig nem adottak a műszaki feltételek.
A helyi általános iskola előtt esett neki egy kislánynak, akiről azt feltételezte, hogy bántja az ő gyerekét.
A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást.
Lényegében nem tűnt fel neki, hogy ott egy gyalogátkelőhely van. Figyelmetlensége egy ember életébe került.
A gyermekrohamkocsikat működtető szolgálatra hagyta házát egy nemrégiben elhunyt idős nádudvari asszony. Neki nem volt gyermeke, magányosan élt.
A két fiatal egyikük barátnőjéért indult a szomszédos településre, végül testükre bátyjuk talált rá.
A holttestek több mint fél napig is a helyszínen lehettek, mire észrevették őket.
Egész Nádudvart felzaklatta a videó, amin fiatalok bántalmazzák társukat.
A meteorológiai radarok nem csak a csapadék bemérésére alkalmazhatók, hanem a nagyobb területre kiterjedő tüzeket is képesek detektálni - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A berendezések most azt a tüzet észlelték, ami 600 hektáron tombolt a Hortobágyon.
A debreceni rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki a megalapozott gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazott egy 60 éves nádudvari nőt, hogy belehalt sérüléseibe - tette közzé a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán hajnalban a rendőrség honlapján.
Kigyulladt egy családi ház Nádudvaron vasárnap hajnalban, a lakástűzben egy ember súlyosan megsérült - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
Huszonkét lakóházat ürítettek ki szombaton a Hajdú-Bihar megyei Nádudvaron, miután csatornázási munkálatok közben elvágtak egy nagynyomású gázvezetéket az Alkotmány utcában - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.