Magyar családregénnyel lett világhírű – Nelio Biedermann volt a könyvfesztivál pénteki sztárvendége

Zsúfolásig megtelt a terem a magyar gyökerű svájci író beszélgetésén a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Hungexpóra költözött rendezvény péntekjén szó esett regénye, a Lázár mesebeli világáról, a regényírás tízéves zarándoklatáról és arról is, milyen gyerekkönyvekért jár itthon fólia.