Zsúfolásig megtelt a terem a magyar gyökerű svájci író beszélgetésén a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Hungexpóra költözött rendezvény péntekjén szó esett regénye, a Lázár mesebeli világáról, a regényírás tízéves zarándoklatáról és arról is, milyen gyerekkönyvekért jár itthon fólia.
Németország, Ausztria és Svájc az idei, 31. Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyen bemutatjuk a Mintha félistenek világában élnénk című kötetet, és lapunk szerzője, Rónay Tamás is dedikál. A négynapos könyves eseményt Visky András nyitja meg október 2-án, amikor Colm Toibín ír író átveheti a Budapest Nagydíjat.
A magyar felmenőkkel rendelkező svájci író Nelio Biedermann alkotása lendületes és színes. Többnyire hiányzik azonban belőle a műfaj egyik fontos sajátossága: a folyamatrajz, amely a nemzedékváltásokat egyszersmind emberi/társadalmi fejlődésként vagy hanyatlásként láttatja.