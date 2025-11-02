Éleződik - Német állampolgárokat vettek őrizetbe Törökországban

Őrizetbe vettek Törökországban további két német állampolgárt, valószínűleg politikai okok miatt - jelentették be pénteken Berlinben. Angela Merkel kancellár élésen bírálta a török hatóságok lépését. Maria Adebahr külügyi szóvivő elmondta, hogy a két német csütörtöki őrizetbe vételéről "nem állami forrásokból" értesültek, és a török hatóságok ugyan megerősítették az információt, de nem tették lehetővé, hogy az érintettek konzuli segítséget kapjanak.