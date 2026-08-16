Másképpen alakult volna a világtörténelem, ha a bölcs nőkre bízzák a diplomáciát

A férfiasságukat méregető férfiak után nők tesznek rendet – ismerős? Történelmi példa is akad rá, majd ötszáz éves. A háborúk dúlta Európában két rendkívüli asszony kötött békét: Habsburg Margit, a német-római császár nagynénje és Savoyai Lujza, a francia király édesanyja. Tapasztalt diplomaták voltak, kemény és bölcs nők. Ám Magyarországnak már későn jött a megegyezésük 1529-ben, három évvel Mohács után.