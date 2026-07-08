Magyarország visszakerült a nemzetközi befektetői térképre

Világszínvonalú fejlesztésekkel lesz jelen Magyarország a világ első számú ingatlanos eseményén. Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) összefogása keretében népszerűsítik a kiemelt beruházásokat. Önálló standon, Budapest brand alatt mutatják be a Liget Budapest Projektet és a jelentős ingatlanfejlesztéseket a MIPIM nemzetközi ingatlan-szakkiállításon 2017. március 14-17. között Cannes-ban.