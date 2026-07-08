Kapitány István kirúgta a Szijjártó Péter idején gyanús ügyletekbe keveredett HEPA és HIPA vezetőit

visszahívás;Nemzeti Befektetési Ügynökség;HIPA;HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.;Kapitány István;

2026-07-08 18:43:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszter indoklást nem adott, de fontosnak nevezte az újabb személycseréket.

Mai nappal intézkedtem Bihari Katalin a HEPA Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből és Joó István a HIPA Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből történő visszahívásáról – közölte a Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter nem indokolta, nem fűzött magyarázatot a lépéshez, de kommentben azért oda írta, hogy „mai nap is újabb fontos bejelentés”.

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. és a HIPA Zrt. azaz a Nemzeti Befektetési Ügynökség állami cégek, és az Orbán-korszakban egyaránt a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartoztak.

A HEPA Zrt.-vel a Népszava még 2023-ban foglalkozott részletesebben, ugyanis a cég tulajdonába került az a Wizz Air által üzemeltetett a 2020-ban, a Covid-járvány idején vásárolt kormányzati teherszállító repülőgép – közérdekű adatkérdésükre a külügyi tárca válaszolt – két év alatt összesen 5,8 milliárd forint bevételt termelt – közölte közérdekű adatkérésünkre a külügyi tárca. – Mivel ez idő alatt 4,2 milliárd forintba került az üzemeltetés, így elvileg 1,6 milliárdos nyereséget hozott gép, de akkor még a HEPA mérlegeiben ez az összeg nem jelent meg, 2021-re mindössze 195 millió forint szerepel üzleti tevékenységből származó bevételként. A gépnek fontos szerepe volt a gyanús üzletek nyomán a Covid-vakcinák és a raktárban porosodó lélegeztetőgépek Kínából Magyarországra szállításában, de arra egyáltalán nem válaszoltak, hogy Szijjártót magát szállították-e egyáltalán.

A másik cégről, a HIPA Zrt.-ről alig egy hónapja a G7 cikke alapján mi is beszámoltunk. Kiderült, hogy Szijjártó Péter minisztersége alatt állami százmilliók kerültek a testvérének a cégével, a Truck Race Promotion Kft.-vel 2014 és 2024 között 611 millió forint értékben szerződtek közpénzt felhasználó, főleg állami szereplők. A társaság és jogelődje két olyan szervezettel is szerződött, amelyek a Szijjártó Péter tárcája alá tartoztak, így a szintén lecserélt vezetésű Eximbank, amelytől 8,7 millió forinthoz jutott a cég, a másik meg a mostani kirúgások között szerpelő HIPA, amelytől közel 5 millióhoz. A G7 a HIPA, de az Exim honlapján sem találta meg az 5 millió forint feletti szerződések listáit.