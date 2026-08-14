„Nincs keretmélységünk” – mondta Efraín Juárez, a Győri ETO mexikói edzője a Riga FC elleni Konferencia-liga-kiesés után. Ezt akár az egész, ezermilliárdokkal megdobott, részben politikai alapon alakított mezőnyű, páratlanul provinciálissá, ugyanolyan kisszerűvé változtatott NB I-ről is mondhatta volna.
A Bayern München labdarúgócsapata egyik legnagyobb riválisát fektette két vállra, a Real Madrid pedig a szebb napokat megélt Valenciát tömte ki.
Széteséstől és szuper triója feloszlásától tarthat a PSG, meghökkentő „11-eshez” jutott a béna bikára emlékeztető RB Leipzig.
Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is az idény utolsó fordulóját rendezik, míg az angolokra karácsonyi meccsdömping vár.
Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is az idény utolsó fordulóját rendezik, míg az angolokra karácsonyi meccsdömping vár.
Idén először fordult elő, hogy két ligában is egymilliárd euró fölötti összegért igazoltak. A legdrágább szerzemény nem Cristiano Ronaldo lett.
Hétvégén több olyan esemény is történt a nemzetközi labdarúgásban, amelyek akár szörnyű tragédiával is végződhettek volna. Az orosz bajnokságban a drukkerek rendbontása miatt a 31. percben félbeszakadt az Arszenal Tula–Torpedo Moszkva élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzés.