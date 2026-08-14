Világszerte támad a futballhuliganizmus

Hétvégén több olyan esemény is történt a nemzetközi labdarúgásban, amelyek akár szörnyű tragédiával is végződhettek volna. Az orosz bajnokságban a drukkerek rendbontása miatt a 31. percben félbeszakadt az Arszenal Tula–Torpedo Moszkva élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzés.