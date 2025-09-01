A tálib kormány nehezményezte, hogy a világ nem segített a katasztrófa hírére. Mindeddig Kína, India és az ENSZ jelezte, hogy valamilyen formában részt vesznek a mentésben, a segélyezésben.
A kormány megvonja az ágazati párbeszéd bizottságok pénzügyi forrásait, és ezzel megbénítja az érdemi egyeztetést a munkaügyi partnerek között - közölte a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az érdekképviselet ezért nemzetközi szervezetekhez fordul.
Nemzetközi segítséget is készek kérni azok az állattartók, akik egyetlen hektárt sem nyertek a Hortobágyi Nemzeti Park területén meghirdetett állami földbérlet-pályázatokon.
A líbiai kormány fontolóra veszi, hogy nemzetközi segítséget kérjen a biztonság helyreállítása érdekében, jelentette be közleményben a tripoli kabinet.
Ukrajna válsága nem oldható meg hatékony külső, nemzetközi segítség nélkül - állapította meg Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója.