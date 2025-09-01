Kivéreztetett érdekképviselet - Nemzetközi segítséget kérnek

A kormány megvonja az ágazati párbeszéd bizottságok pénzügyi forrásait, és ezzel megbénítja az érdemi egyeztetést a munkaügyi partnerek között - közölte a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az érdekképviselet ezért nemzetközi szervezetekhez fordul.