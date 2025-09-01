Nyolcszáz fölött az afganisztáni földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké több mint 2800

Afganisztán;földrengés;tálibok;halálos áldozatok;sérültek;nemzetközi segítség;segítségkérés;

2025-09-01 20:26:00 CEST

A tálib kormány nehezményezte, hogy a világ nem segített a katasztrófa hírére. Mindeddig Kína, India és az ENSZ jelezte, hogy valamilyen formában részt vesznek a mentésben, a segélyezésben.

Afganisztán történetének egyik legsúlyosabb földrengése több mint 800 ember halálát okozta és legalább 2800-an megsérültek – közölték hétfőn a helyi hatóságok, miközben a mentőalakulatok a nehéz hegyvidéki terep és a zord időjárás miatt nehezen tudták elérni a távoli területeket – számolt be a Reuters a helyi idő szerint vasárnap éjfél körül észlelt földrengés áldozatai számának növekedéséről. A jelentések szerint a katasztrófa tovább terheli a háború sújtotta ország tálib kormányzatának erőforrásait, amely már most is válságokkal küzd, a külföldi segélyek meredek csökkenésétől kezdve a szomszédos országok által több százezer afgán deportálásáig.

Lapunk is beszámolt a 6-os erősségű földrengésről, amely 10 kilométeres mélységben történt. Sharafat Zaman, a kabuli egészségügyi minisztérium szóvivője nemzetközi segítséget kért. – Szükségünk van rá, mert itt sokan vesztették életüket és otthonukat – mondta a Reutersnek. Zabihullah Mujahid, a tálib kormány szóvivője közölte, hogy a legutolsó jelentés szerint 812 ember halt meg Kunar és Nangarhar keleti tartományaiban. A földrengés Kunarban három falut rombolt le, több településen pedig súlyos károkat okozott.

A mentőalakulatok küzdöttek, hogy elérjék a pakisztáni határ mentén fekvő, mobilhálózatoktól elzárt, távoli hegyvidéki területeket, ahol a lejtőkön álló vályogházak összeomlottak a földrengésben. – A földrengés területét az elmúlt napokban heves esőzés áztatta, így a földcsuszamlások és kőomlások kockázata is meglehetősen jelentős – ezért sok út járhatatlan – mondta Kate Carey, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (UNOCHA) tisztviselője. Hozzátette, hogy a mentőcsapatok és a hatóságok igyekeznek gyorsan ártalmatlanítani az állati tetemeket, hogy minimalizálják a vízkészletek szennyeződésének kockázatát.

A védelmi minisztérium közlése szerint katonai mentőcsapatok 40 repülőjárattal 420 sebesültet és halottat szállítottak el idáig. – Eddig egyetlen külföldi kormány sem jelentkezett, hogy támogatást nyújtson a mentési vagy segélyakciókhoz – mondta hétfőn az afganisztáni külügyminisztérium szóvivője. Később a kínai külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy a minisztérium kész katasztrófaelhárítási segítséget nyújtani, míg India külügyminisztere, Szubrahmanjam Dzsaisankar bejelentette, hogy ezer családi sátrat szállítottak Kabulba, 15 tonna élelmiszert szállítanak Kunarba, Indiából pedig keddtől további segélycsomagokat küldenek. António Guterres, az ENSZ főtitkára kijelentette, hogy afganisztáni missziójuk a földrengés sújtotta területeken élők megsegítésére készül. XIV. Leó pápa részvétét fejezte ki.