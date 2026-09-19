Egészségügy - Trükköket javasolt a Századvég

Nincs ebben semmi meglepetés, mindez csupán alátámasztja, hogy a Fidesz éveken át folyamatosan hazudott az egészségügyi ágazattal kapcsolatban - kommentálta lapunknak Kökény Mihály volt szakminiszter, hogy a Századvég másfél évvel ezelőtt született tanulmánya kommunikációs trükkök bevetését szorgalmazta ahhoz, hogy a kabinet elfedhesse a népszerűtlen intézkedéseket. Az elemző cég és a legnagyobb hazai magánkórház vezetője szerint is legfeljebb 35 kórházra van ugyanis szükség az országban, a vizitdíj ugyan szóba sem jöhet, ehelyett a hálapénzt legalizálta a kabinet, s szándékos várólista-növelés is szóba került.