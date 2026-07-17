Az azonosított vegyi anyagok között olyan is van, amely károsíthatja a csecsemők hormonrendszerét.
A magyar vidéket is beveszi az angolszász életérzés: hatalmas pohárnyi kávék indulnak meg - terjeszkedik a világ egyik legnagyobb kávézólánca. Nem véletlenül: a barna babszemekben óriási üzlet rejlik, akkora, mint a kőolajban.
Minden negyedik iskolás túlsúlyosnak számít – derült ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a NESTLÉ közös felméréséből. Az OECD 2014-es egészségügyi kutatása arra világít rá, hogy mi magyarok vagyunk a legelhízottabbak Európában. A táplálkozáskutatók szerint az okok között a gyermekek első ezer napjának táplálkozása is szerepet játszik.