A magyarok a legelhízottabbak

Minden negyedik iskolás túlsúlyosnak számít – derült ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a NESTLÉ közös felméréséből. Az OECD 2014-es egészségügyi kutatása arra világít rá, hogy mi magyarok vagyunk a legelhízottabbak Európában. A táplálkozáskutatók szerint az okok között a gyermekek első ezer napjának táplálkozása is szerepet játszik.