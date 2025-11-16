„Olyan szép kislány, de kár érte! Milyen okos, nem is látszik rajta!” Mondatok, amelyek jobbegyenesként csattannak azoknak a szülőknek a szívében, akik az átlagtól eltérő idegrendszerű gyerekeket nevelnek. Zelend Nikoletta kisfia óvodás volt, amikor megkapta a diagnózist. Az egykor a médiában dolgozó édesanya érte is, meg sok ezer másik családért hozta létre az SNI Suli platformot. Szülők, pedagógusok, önmagukról válaszokat kereső felnőttek találnak itt bőséges tudásanyagot és támogató közösséget.
Vajon milyen érzés, ha az ember felnőttként ismeri fel, hogy autista? Ezt járja körül a New Yorkba is eljutott AuterSight animációs rövidfilm, amelynek főszereplője egy autista lány, aki a saját múltjába „utazik vissza”, hogy jobban megismerje magát. A huszonhét éves rendező, Csépke Bernadett Nadin, aki maga is autista, az alkotást azért készítette el, hogy láthatóvá tegye az autizmusspektrumon élő felnőttek különleges világát.
Az autizmusról legtöbbször filmekben, cikkekben vagy pszichológiai előadásokon hallhatunk sztereotip állításokat, így a többségi társadalom számára nem feltétlenül egyértelmű, hogy mit is takar a fogalom. Az autista személyek közössége azonban nyit a neurotipikus emberek felé is, erre adott alkalmat nemrég a neurodiverzitás-világnapi piknik, melyet az Autistákról Autistáktól csapata szervezett a Margitszigeten. Ezen nemcsak érintettek beszélgettek egymással a nyilvánosság előtt, de neurodivergens művészek által készített műalkotásokat is kiállítottak, az úgynevezett Élő Könyvtárból pedig autista személyeket lehetett „kikölcsönözni”, akik az érdeklődőknek elmesélték saját történetüket. Szabad volt a kötetlen beszélgetés és a hallgatás is. Az eseményt követően Oravecz Lizanka autista érdekvédőt, gyógypedagógust és Cseh Judit szemléletformáló aktivistát kérdeztük meg arról, hogyan látják, érzékelik a világot, és mit lehetne tenni azért, hogy mások is jobban megértsék, elfogadják őket.