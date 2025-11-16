Az autisták szeretnék, ha megértenénk őket, ezért beszélnek egyre többet magukról a közösségi médiában és a grafikáik szivárványszínű nyelvén is

Az autizmusról legtöbbször filmekben, cikkekben vagy pszichológiai előadásokon hallhatunk sztereotip állításokat, így a többségi társadalom számára nem feltétlenül egyértelmű, hogy mit is takar a fogalom. Az autista személyek közössége azonban nyit a neurotipikus emberek felé is, erre adott alkalmat nemrég a neurodiverzitás-világnapi piknik, melyet az Autistákról Autistáktól csapata szervezett a Margitszigeten. Ezen nemcsak érintettek beszélgettek egymással a nyilvánosság előtt, de neurodivergens művészek által készített műalkotásokat is kiállítottak, az úgynevezett Élő Könyvtárból pedig autista személyeket lehetett „kikölcsönözni”, akik az érdeklődőknek elmesélték saját történetüket. Szabad volt a kötetlen beszélgetés és a hallgatás is. Az eseményt követően Oravecz Lizanka autista érdekvédőt, gyógypedagógust és Cseh Judit szemléletformáló aktivistát kérdeztük meg arról, hogyan látják, érzékelik a világot, és mit lehetne tenni azért, hogy mások is jobban megértsék, elfogadják őket.