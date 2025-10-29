Egykori Szőlő utcai nevelő: A gyerekek elmondása szerint orális szexre kényszerítette őket Juhász Péter Pál

„A rendész egyszer úgy nekivágta a gyereket az ajtónak, hogy kitört az üveg, de ez sem érdekelt senkit” – meséli Dobrev Klára videójában egy gyermekvédelmi dolgozó, aki négy éven át, az azóta letartóztatásban lévő javítóintézeti igazgató alatt dolgozott az intézményben. Azt is állította, hogy azóta sem kereste meg a rendőrség vagy az ügyészség, hiába tett bejelentést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál.