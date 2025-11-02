A volt Szőlő utcai nevelő szerint Juhász Péter Pál ellenőrzés nélkül vihetett ki gyerekeket az intézetből

gyermekvédelem;DK;nevelő;Dobrev Klára;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

2025-11-02 10:02:00 CET

Dobrev Klára közzétette annak a videónak a második részét, amelyen az egykori alkalmazott arról is beszélt, hogy az intézménybe a korábbi igazgató bárkit be is vihetett, a külön parkolóban nem volt térfigyelőrendszer.

Megint lebuktattunk egy fideszes hazugságot a Szőlő utcával kapcsolatban az egykori nevelő és a DK képviselője, Rónai Sándor segítségével. Hazugság, hogy egy olyan zárt intézményről volt szó, ahová senki nem mehetett be vagy ki ellenőrzés nélkül. És ezt a volt igazgató is pontosan tudta – írta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke vasárnapi Facebook-posztjában, amelyben folytatta a hét közepén már megkezdett videófelvételek közlését. Ebben a volt nevelő névtelenül, eltorzított hanggal, de beszélt a gyermekvédelmi rendszer ma is meglévő hiányosságairól, amelyet a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő volt igazgatója bármikor kihasználhatott.

– Belenéztek a csomagtartókba, de nem minden esetben vizsgálták – mondta a volt dolgozó, majd Dobrev Klára kérdésére, hogy Juhász Péter Pál autóját ellenőrizték-e, úgy válaszolt, hogy nyilvánvalóan nem, soha. Arról, hogyan is lehetett autóval bemenni a Budapesti Javítóintézetbe, a volt alkalmazott elmondta, hogy van egy külön parkoló a Szőlő utcában. Az utcáról nyílik egy kapu, amit a rendészek belülről irányítanak. Az első udvarról aztán kinyílik egy másik kapu, amit szintén a rendészek irányítanak, és ott van az említett parkoló. Volt egy másik beállóhely is, a konyha bejáratával szemben, ahol a nevelő szerint a dolgozók a bejáratnál kapott sorszámmal parkolhattak az adott helyekre, de Juhász Péter Pálnak és a többi vezetőnek nem kellett ilyet kérniük, ők oda állhattak az autóikkal, ahova akartak.

Rónai Sándor néhány hete járt a Budapest Javítóintézetben, ahol fogadta és körbevezette a letartóztatásban lévő Juhász Péter Pál helyére kinevezett megbízott igazgató, Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, valamint Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója. – Az államtitkár azt hangsúlyozta, hogy ez egy büntetés-végrehajtási intézmény, nagyon szigorú rendszerrel és szabályokkal, zártan és bekamerázva. Menetközben azonban többször is kiderült, hogy az intézet nem annyira zárt, és a külön parkolóban nem volt térfigyelőrendszer, csak a kapunál készültek felvételek a bejövő és kimenő járművekről. Az is feltűnt neki, hogy a konyhában nincs kamera, tehát ha valaki afelől érkezik a javítóintézetbe, és ott tartózkodik, arról az emberről nem készül felvétel – számolt be tapasztalatairól az országgyűlési képviselő.

Az egykori nevelő Juhász Péter Pálról megjegyezte, hogy nagyon sokszor dicsekedett a nagy kulcscsomójával. – Mindenhez hozzáfért, amit a rendészek távolról irányítottak, neki ahhoz is volt kulcsa vagy mágneskártyája. A dolgozóknak nem voltak kulcsaik, csak a rendészeknek és a volt igazgatónak – tette hozzá, azzal, hogy a rendészek nem kérték, nem kérhették számon, hogy Juhász Péter Pál mikor használta azokat.

Dobrev Klára közölte, hogy azonnali választ vár a nyomozó ügyészektől, hogy a Szőlő utcai ügyeknek ezt a szálát vizsgálják-e. Ugyan – hangsúlyozta – a bizonyítékokat már lehet, hogy eltüntették, a meglévő felvételeket 30 nap őrzés után törölték, de a pártelnök szerint az ügyészeknek számos lehetőségük van. – Ha nem nyomoznak ebben az irányban, talán ennek az az oka, hogy magasrangú állami vezetők is érintettek az ügyben – vetette fel Dobrev, aki szerint előbb-utóbb az is kiderül majd, hogy ki az a Zsolti bácsi.