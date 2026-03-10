Sorra veszi át a korábban népszerű, de megfáradt vendéglátóhelyeket az Eventrend: a New York Kávéház, a Gundel, a Centrál Kávéház után most a Dunapark Kávéház is a céghez került. A drágulás és a munkaerőhiány azonban továbbra is kihívás - mondta Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor, a cégcsoport alapító ügyvezetői.
Ma 19 órakor újra megrendezik a Művészetben létezünk estet a New York Kávéház Művész Páholyában. Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser az esten alkotó párokat lát vendégül, akik pályájukról, egymás támogatásáról, közös ötletekről, ihletről, egymásra hatásról mesélnek.