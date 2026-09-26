Borért adták-vették a francia meccseket

Óriási botrány körvonalazódik a francia labdarúgásban másfél évvel az országban rendezendő Európa-bajnokság előtt. A lapok megkondították a vészharangot, a patinás L’Équipe pusztító erejű viharról tett említést, más újságok pedig már az „Apokalipszist” vetítik előre. Mind több jel utal ugyanis arra, hogy a klubelnökök békésen megbeszélik egymás között az egyes focimeccsek árát, egyes átigazolásokba pedig a korzikai maffia is beleszól.