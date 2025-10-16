Sumákolás a skálás gyilkos ügyében?

Elnapolta a bíró a tárgyalást a Skála-gyilkosság egyik elkövetőjének feltételes szabadságra bocsátása ügyében - tájékoztatta a Szegedi Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-t. Juhászné Prágai Erika közölte, a tárgyalás elnapolására azért volt szükség, mert az igazságügyi szakértő - a bíróság kötelező előírása ellenére - az elítélt személyiségéről szóló szakvélemény elkészítésébe nem vont be pszichológust. Így az igazságügyi elmeorvos-szakértői véleményt ki kell egészíteni a szeptember 7-ei következő tárgyalásra.