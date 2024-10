Milyen zenéket hallgathanánk, ha több női zenei producer dolgozna a slágergyárban?

Új fejezetet nyitna a zeneiparban a project first.wave, egy hazai gyökerű, az Európai Unió által támogatott projekt, melynek célja növelni a nők számát a produceri szakmában úgy, hogy az a kiadóknak, zenei megrendelőknek, és persze a közönségnek is jó legyen. Sok esetben a producer dönti el, ki írjon egy dalt, ki hangszerelje és adja elő, ha ebben a pozícióban több nő lenne, az láncreakciót indíthatna el, ők is egyre több nőtársuknak adnának lehetőséget. Szemléletformálásra is szükség van, hogy a nőket ne csak papíron fogadják el egyenrangúnak, hanem valóban annak is érezhessék magukat, mikor hangszeren tanulnak, komponálnak vagy digitálisan zenét készítenek. Balogh Szonja projektvezetővel és Kozma Kata zenei producerrel Bálint Orsolya beszélgetett.