Fatima ez-Zahra el-Manszúrit az ország uralkodója kérte fel kormányalakításra, miután az általa vezetett balközép Hitelesség és Modernitás Pártja (PAM) nyert a szeptember 23-i választáson.
A kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) jelöltjét kedden választotta meg a japán parlament alsóháza.
Megszavazta az Ana Brnabic vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament csütörtökön, és ezzel Ana Brnabic lett Szerbia első női miniszterelnöke.
Annyi már biztos, hogy női miniszterelnöke lesz ősztől az Egyesült Királyságnak, kilétéről viszont a párttagság dönt. A Konzervatív Párt vezetőjelölt-választásának csütörtökön tartott második fordulójában kiesett a brit kormányfő-jelöltek közül Michael Gove igazságügy-miniszter, a két női jelölt, Theresa May és Andrea Leadsom maradt versenyben.