Női miniszterelnöke lesz Nagy-Britanniának

Annyi már biztos, hogy női miniszterelnöke lesz ősztől az Egyesült Királyságnak, kilétéről viszont a párttagság dönt. A Konzervatív Párt vezetőjelölt-választásának csütörtökön tartott második fordulójában kiesett a brit kormányfő-jelöltek közül Michael Gove igazságügy-miniszter, a két női jelölt, Theresa May és Andrea Leadsom maradt versenyben.