kinevezés;Marokkó;női miniszterelnök;VI. Mohammed;

Először neveztek ki nőt miniszterelnöknek Marokkóban

Fatima ez-Zahra el-Manszúrit az ország uralkodója kérte fel kormányalakításra, miután az általa vezetett balközép Hitelesség és Modernitás Pártja (PAM) nyert a szeptember 23-i választáson.

VI. Mohammed marokkói király az ország történetében első alkalommal nevezett ki nőt miniszterelnöknek. Az uralkodó kedden a szeptember 23-i választásokon győztes balközép Hitelesség és Modernitás Pártját (PAM) vezető Fatima ez-Zahra el-Manszúrit kérte fel kormányalakításra - közölte a palota. Az ország alkotmánya szerint a király a kormányfőt a parlament legerősebb frakciójának soraiból nevezi ki. Kampánya során a győztes párt egymillió új munkahelyet ígért a súlyos munkanélküliséggel küzdő országnak, valamint az egészségügyi ellátást javítását és béremelést is kilátásba helyezett.

A jogász végzettségű Manszúri, aki a leköszönő kormányban lakásépítési miniszter volt és korábban Marrákes polgármesterének tisztségét is ellátta, most koalíciós partnereket fog keresni a kormányzáshoz. A PAM ugyanis csak 97 helyet szerzett a 395 tagú törvényhozásban. A párt eddigi koalíciós partnere, a Függetlenek Nemzeti Gyűlése (RNI) 66 helyet szerzett, míg a konzervatív-monarchista Isztiklál 65-öt. Ugyan a választási kampány során a PAM kizárta a további együttműködést az RNI-vel, Manszúri legutóbbi nyilatkozataiban már kompromisszumkészebbnek mutatkozott. A mérsékelt iszlamista ellenzék, az Igazságosság és Fejlődés Pártja (PJD) negyedik helyen végzett 54 mandátummal, ami így is jelentős erősödés a 2021-es választásokon elért történelmi mélyponthoz, a mindössze 13 mandátumhoz képest.

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