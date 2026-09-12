Az egyre forróbb nyarakon gyakrabban alakul ki talajközeli ózonréteg, ami nagyon erős egészségkárosító hatású az amúgy is szennyezett levegőjű nagyvárosokban. Egy kutatás szerint egyes fafajok nagy mennyiségben termelnek olyan vegyületeket, amelyek növelik ezt az ózonkoncentrációt. Szakembert kérdeztünk arról, hogy a fák valóban ronthatják-e a levegőminőséget.
A spanyol nyarakhoz immár ugyanúgy hozzátartozik az erdőtűzszezon, mint az extrém hőség. Máshol áradások pusztítanak.
Negyvennél több tűzoltó oltja a tüzet a Komárom és Kisbér közötti vasútvonal mellett, ahol harminc kilométer hosszúságban, kilenc helyszínen kapott lángra a sínek melletti növényzet - közölte a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelem helyettes szóvivője.