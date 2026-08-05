Engedélyezték a forradalmi innovációt, amely megoldja a nukleáris energia egyik legnagyobb problémáját

Legalább százezer évig teljesen elzárja a kiégett fűtőelemekből származó sugárzást az a finn megoldás, amelyet kedden, augusztus 4-én engedélyezett a finn szakhatóság. A nukleáris energia egyik legnagyobb problémája a radioaktív hulladék kezelése, a finn innováció ezt iktatja ki.