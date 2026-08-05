Legalább százezer évig teljesen elzárja a kiégett fűtőelemekből származó sugárzást az a finn megoldás, amelyet kedden, augusztus 4-én engedélyezett a finn szakhatóság. A nukleáris energia egyik legnagyobb problémája a radioaktív hulladék kezelése, a finn innováció ezt iktatja ki.
Az atomerőműben szennyezett fémhulladékokból tisztítás és beolvasztás után mindennapi használati tárgyakat hoznának létre.
Kormányszinten is teljes a radioaktív hulladékok végleges elhelyezését illető bizonytalanság. Márpedig a következő évtizedben lebontásra ítélt jelenlegi paksi blokkok sugárzó reaktorai nem dobhatók átmeneti atomkukába.
A város alá nyúló tárnák nyitását és a nagy aktivitású nukleáris hulladékok végleges tárolójának építését is elutasítja a pécsi közgyűlés.
A Párbeszéd Magyarországért szerint a 2003-as paksi üzemzavar során megsérült fűtőelemek szállítása és végleges elhelyezése sérti a 2011-es nukleáris hulladékokról szóló irányelvet - erről Jávor Benedek, a párt EP-képviselője beszélt hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján.