Együtt: nyílt pályázaton válasszák ki a NAV vezetőjét!

Az Együtt - a Korszakváltók Pártja arra szólította fel a Fideszt, hogy nyílt pályázaton válasszanak szakmai vezetőt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal élére - reagált az ellenzéki párt arra a hírre, amely szerint a jövőben Tállai András a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül létrejövő önálló államtitkárság vezetőjeként az adóügyeket felügyeli majd.