Mihályvári-Farkas Viktória címvédőként ezüstérmet nyert kedden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves úszó a magyar küldöttség második érmét szerezte, néhány órával korábban Betlehem Dávid lett második a férfiaknál.
A Stari Gradban rendezett Eb zárószámában négyszer 1500 métert kellett teljesíteniük a váltóknak.
A tíz kilométeres nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmes barátja két éven át arról álmodott, hogy mindketten ott lehessenek egyszerre a dobogón. Álmuk idén nyáron Párizsban valóra vált.
A regnáló világbajnok, Rasovszky Kristóf kilencedik lett.
Betlehem Dávid olimpiai kvótát szerzett.
A Fábián Bettina, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összeállítású kvartett 4x1500 méteren másodikként ért célba a fukuokai vizes világbajnokságon. A magyar női vízilabda-válogatott pedig 23-5-ös győzelmet aratott az új-zélandi csapat felett.
Ezzel hivatalosan is megszerezte az ötkarikás indulási jogot
A nyíltvízi úszó Olasz Anna ezüstérmet szerzett 25 kilométeren a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) UltraMarathon Swim Series elnevezésű sorozatának harmadik állomásán, a macedóniai Ohridban.
Verekedő riválisokra panaszkodtak a magyarok a női nyílt vízi úszók 5 km-es versenye után: a tizenhét éves Juhász Janka a 27., az egy évvel idősebb Novoszáth Melinda a 28. helyen végzett a 60 induló közül Balatonfüreden.