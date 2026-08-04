Nyílt vízi úszás - "Bekerültem a darálóba, ahonnan nem volt menekvés"

Verekedő riválisokra panaszkodtak a magyarok a női nyílt vízi úszók 5 km-es versenye után: a tizenhét éves Juhász Janka a 27., az egy évvel idősebb Novoszáth Melinda a 28. helyen végzett a 60 induló közül Balatonfüreden.