A magyar staféta bronzérmet szerzett a 4x1500 méteres vegyes váltók versenyében a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.
Rasovszy Kristóf összetettben – ellenfelének kizárásával – megvédte a címét Abu-Dzabiban.
A megméretésen 27 ország 99 versenyzője vett részt.
A két magyar versenyzőkét nappal korábban még a Kvangdzsuban zajló világbajnokságon vett részt.
Rasovszky Kristóf negyedikként zárta a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatát, miután nyolcadik helyen ért célba a hongkongi záróviadalon.
A nőknél Risztov Éva második, a férfiak versenyében Gyurta Gergely negyedik lett a szombati Magyar Úszás Napja keretében rendezett balatonfüredi nyíltvízi úszó világkupán.
Már a két év múlva sorra kerülő magyarországi vizes-világbajnokságot szem előtt tartva rendezik meg szombaton Balatonfüreden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres világkupaversenyét, melyre világbajnoki erősségű mezőny gyűlik össze.