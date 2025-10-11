Vb-erősségű úszómezőny Balatonfüreden

Már a két év múlva sorra kerülő magyarországi vizes-világbajnokságot szem előtt tartva rendezik meg szombaton Balatonfüreden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres világkupaversenyét, melyre világbajnoki erősségű mezőny gyűlik össze.