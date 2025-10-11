bronzérem;vegyes váltó;nyíltvízi úszó vk;Rasovszky Kristóf;Betlehem Dávid;Mihályvári-Farkas Viktória;Golfo Aranci;Nagy Napsugár;

Golfo Aranci

Bronzérmes a magyar vegyes váltó a nyíltvízi úszó-világkupán

A magyar staféta bronzérmet szerzett a 4x1500 méteres vegyes váltók versenyében a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.

A magyar csapatból elsőként a mindössze 16 éves, pályafutása első felnőtt világkupa-versenyén szereplő Nagy Napsugár ugrott vízbe, őt a nyolcadik helyen váltotta Mihályvári-Farkas Viktória. Az idén 10 kilométeren Európa-bajnok úszót a pénteken az olimpiai távon győztes Betlehem Dávid váltotta a hetedik helyen, s remek úszással az ötödik pozícióban adta át a stafétát az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófnak.

A klasszis ledolgozta 17 másodperces hátrányát és a célegyenesbe elsőként fordult, de a franciák és olaszok záró embere végül lehajrázta, így a magyar váltó harmadikként csapott célba.

Nyíltvízi vk - Golfo Aranci

vegyes váltó:

1. Franciaország 1:07:54 óra

2. Olaszország 0.1 másodperc hátrány

3. Magyarország (Nagy Napsugár, Mihályvári-Farkas Viktória, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 0.9 mp h.

