2025-10-11 11:33:00 CEST

Bronzérmes a magyar vegyes váltó a nyíltvízi úszó-világkupán

A magyar staféta bronzérmet szerzett a 4x1500 méteres vegyes váltók versenyében a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.