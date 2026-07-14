Új szponzor a Fradi vízilabdacsapatánál

A PQS International Hungary Kft. révén új névadó szponzora lett a férfi vízilabda ob I-ben szereplő Ferencvárosnak, amely így mostantól FTC-PQS Waterpolo néven szerepel majd a bajnokságban. A klub szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hároméves megállapodást kötött a magyar létesítménygazdálkodási piac egyik "meghatározó szereplőjével".