19-re húzott ászt a kormány Strasbourgban?

Súlyos tízmilliárdokat fizethet ki az állam az adófizetők pénzéből a jogsértő nyugdíjtörvényei miatt. Látszólag csak egy „önjáró” nyugdíjas nyert pert tavaly Strasbourgban, végül mégis komoly következményekkel járhat az ítélet. Az emberi jogi bíróság előtt folyó magánperbe ugyanis az utolsó pillanatban belépett az Európai Szakszervezetek Szövetsége is. Ezzel nem csupán hatalmas pofont kaphat Magyarország kormánya, de a legszélesebb munkavállalói körben megszégyenítő nyilvánosságot is.