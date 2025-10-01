Azt is állítja, hogy a pontos elszámolás hosszú barátságot jelent, és a kormány minden évben teljesíti azt a vállalását, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből.
Már pénteken is parázs volt a hangulat Párizs utcáin, de ott csak hulladéktárolók lángoltak, Rennes-ben egy rendőrőrs bejárata égett.
A leköszönő köztársasági elnök az ellenzék oldalára állt, és azzal vádolja a kormánykoalíciót, hogy a nyugdíjasokon akar takarékoskodni.
Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek találta és megsemmisítette a nyugdíjtörvény egy bekezdését, álláspontja szerint a szabályozás szükségtelenül korlátozza a jogorvoslathoz és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot.
Másodfokon érvénytelenítette az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Magyarországot a nyugdíjtörvény egyes rendelkezései miatt korábban elmarasztaló ítéletet, kimondva, hogy a vitatott szabályok nem jogsértőek - közölte a strasbourgi székhelyű törvényszék kedden.
Súlyos tízmilliárdokat fizethet ki az állam az adófizetők pénzéből a jogsértő nyugdíjtörvényei miatt. Látszólag csak egy „önjáró” nyugdíjas nyert pert tavaly Strasbourgban, végül mégis komoly következményekkel járhat az ítélet. Az emberi jogi bíróság előtt folyó magánperbe ugyanis az utolsó pillanatban belépett az Európai Szakszervezetek Szövetsége is. Ezzel nem csupán hatalmas pofont kaphat Magyarország kormánya, de a legszélesebb munkavállalói körben megszégyenítő nyilvánosságot is.