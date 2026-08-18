Minden éjjel planktonok milliárdjai jönnek fel az óceánok sötétebb mélyéről a felszíni zónába, hogy viszonylag biztonságos körülmények között táplálkozzanak, majd a nappali fény elől menekülve visszatérnek. Közben az autók kibocsátásának megfelelő szénmennyiség több mint kétszeresét viszik magukkal.
Jelenleg a nyílt tengerek kevesebb mint 1 százalékát védik megfelelően.
Ez végzetes hatással lenne a Föld időjárására.
A tagállamoknak tizenöt évi vita – ebből négyévi hivatalos tárgyalás – után márciusban sikerült megállapodniuk a hétfőn elfogadott szerződésben, amelyet ezt követően felülvizsgáltak jogászok is. Az új egyezmény egyik fontos eleme védett tengeri térségek létesítése a nemzetközi vizeken.
Az új védett területeken korlátozzák a halászat mértékét, a hajózási útvonalakat és a feltárási tevékenységeket, például a mélytengeri bányászatot.
A grönlandi jégsapka olvadása miatti jelentős tengerszint-emelkedés elkerülhetetlen, még akkor is, ha a fosszilis tüzelőanyag-égetés egyik napról a másikra véget ér. Nem sikerült megállapodni az ENSZ-ben a nyílt nagyvizek 30 százalékának védetté nyilvánításáról.
A világtengerek 30 százaléka természetvédelmi terület lehet 2030-ra, ehhez már csak el kell fogadni az ENSZ új egyezményét - írja a qubit.hu.
A riói olimpiával kapcsolatban igen gyakran került elő a vízminőség problémája. A tudósítások rendre megemlékeztek a szemetes tengerpartról és a vízben tenyésző megannyi baktériumról. Rio de Janeiro szemete azonban csak "csepp" a tengerben. Az óceánok szennyezése világméretű probléma, mely az emberiség egészségét is veszélyezteti. A világtengerekben felgyülemlő szemét előbb-utóbb bekerül az ember szervezetébe is.
Nem növekedett az óceánok mélyének átlaghőmérséklete 2005 óta az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) tanulmánya szerint.